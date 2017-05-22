疑似進行軍事間諜行動 6名日本人被中國逮捕

有外媒報導指出，中國國家安全局於今年3月在山東及海南省逮捕6名日本男子，原因疑似是他們從事間諜活動。（美聯社）

2017-05-22 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕日前外媒揭露，中國在2010至2012年間殺害或監禁18至20名美國中情局（CIA）線人。如今又有外媒報導指出，中國國家安全局於今年3月在山東及海南省逮捕6名日本男子，原因疑似是因為他們從事間諜活動。

據《朝日新聞》報導，有消息人士透露，年齡介乎20到70多歲的6名日本男子，在今年3月底被中國國家安全局逮捕且拘留，其中3人在山東省被捕，另外3人則在海南落網。據傳6名男子都是進行間諜工作的日本企業員工，且還有2名做溫泉生意的中國人也同時被捕。

報導也提到，目前6名日本人仍然被中國國安局扣留在山東和海南兩省，由於這兩個省份都有海軍軍港且停泊艦艇，6名日本人被捕的原因很可能涉及軍事機密。