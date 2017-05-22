美軍基地被中國衛星拍光光 中國網友好興奮！

「長光衛星」甚至貼出幾款戰機的局部放大圖，包括F-15、F-16戰鬥機和A-10攻擊機等。（圖擷取自微博）

2017-05-22 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國一家商用衛星公司前天在官方微博公布一組美國奈里斯空軍基地（Nellis Air Force Base）的高解析衛星照，多款戰機清晰可見，這也讓不少中國網友直呼「厲害了！」不過，該公司負責人強調不要對這些衛星照片有過多解讀，這是商用衛星所提供的資訊產品和服務而已。

長光衛星技術有限公司官方微博「長光衛星」19日貼出由旗下「吉林一號」衛星所拍攝的6張奈里斯空軍基地高解析衛星照，照片中除了機堡無法透視，可以清楚的看見基地指揮所等建築物，以及在機場上停放的數十架各型戰機，「長光衛星」甚至貼出幾款戰機的局部放大圖，包括F-15、F-16戰鬥機和A-10攻擊機等。

這些衛星照也讓中國網友十分「興奮」，紛紛直言：「美國的空軍基地竟然被中國衛星暴露在光天化日之下，厲害了中國！」「過去只有美國衛星能看中國，現在中國衛星也能看美國了，想看哪就看哪～」

長光衛星市場部負責人接受《環球時報》採訪時表示，希望各界對於這些衛星照片不要有過度解讀，這只是商用衛星所提供的資訊產品和服務而已。

「長光衛星」貼出的這些衛星照也讓中國網友十分「興奮」。（圖擷取自微博）