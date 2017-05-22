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「死亡之牆」特技意外 汽車失控墜落砸死騎士

「死亡之牆」發生意外，一輛表演汽車失控，撞到下方表演的機車車手，汽車與機車雙雙墜地，機車車手重傷不治身亡。（圖擷自YouTube）

2017-05-22  11:29

〔即時新聞／綜合報導〕印度風行的汽車特技表演「死亡之牆」（Wall of Death）日前發生意外，一輛表演汽車失控墜落，車尾掃到在下方表演的機車騎士，汽車與機車雙雙墜地，騎士重傷不治身亡，場面十分驚悚。

綜合媒體報導，著名的「死亡之牆」特技表演在印度十分流行，機車、汽車在直徑6至10公面木製圓桶牆面上，以近乎垂度的角度不斷繞圈，讓觀眾看得大呼過癮；日前印度一場「死亡之牆」表演中發生意外，當時共有3輛汽車、4輛機車正在9公尺高的牆上繞圈表演，不料，一輛汽車突然失控，撞到下方行駛的機車，機車車手墜落至地面，送醫不治。

這項特技表演最早來自1911年紐約的康尼島，車手在木製圓桶牆面上高速行駛抵抗地心引力，並表演放手騎車，或探出車窗等特技騎車，現在儼然成為印度國民運動，許多嘉年華都能看到此表演。

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