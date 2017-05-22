國泰航空今宣布裁員600人 管理階層被砍25％

亞洲航空業龍頭香港國泰航空宣佈，為了因應企業精簡，將裁減約600名香港總部員工。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-05-22 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕亞洲航空業龍頭香港國泰航空（CATHAY PACIFIC）今天宣佈，為了因應企業精簡，將裁減約600名香港總部員工，但任何前線地勤員工、機師及機艙服務員皆不受影響，公司大部分的重組將於今年底前完成。

綜合媒體報導，國泰航空今日宣布，公司將裁減約600名香港總部員工，其中有190個高階及中階管理職位，佔集團管理職位總數的25％，還有約400個非管理人員職位，佔集團相關職位總數的18％。但該波裁員不影響任何前線地勤員工、機師及機艙服務員。

近年來受到中國業者的競爭和成本攀升影響，國泰航空去年財報虧損港幣5.75億元（新台幣22.5億元），今年初就已預告將全面評估公司結構，而這波整頓為20多年來最大規模。