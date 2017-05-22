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槓上中國！印度拒一帶一路還購進百億導彈系統

印度向以色列航太公司（IAI）購買6.3億美元（台幣約190億元）地對空導彈防禦系統。（圖取自moneycontrol）

2017-05-22  11:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國本月14日舉行「一帶一路國際合作高峰論壇」，印度官方未派出代表團參與，如今還傳出印度向以色列航太公司（IAI）購買6.3億美元（台幣約190億元）地對空導彈防禦系統。

綜合外媒報導，以色列國有航太公司與印度政府公司Bharat Electronics Ltd.（BEL）合作，由以色列提供印度海軍地對空導彈（LRSAM）系統，內容包括相控陣雷達（MFSTAR）、指揮和控制系統等。

報導指出，該系統已在印度進行武器測試，以色列航太公司表示，該合約補充了過往10年與印度軍方簽訂的合約內容，並對此與印方一同感到驕傲。

法新社表示，印度成為全球第一大武器進口國，目的在於抵抗軍事快速擴張的中國。

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