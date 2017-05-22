日本火車站廁所氣味太刺鼻 高中生送醫治療

2017-05-22 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本長野縣長野車站於今日上午9時許，多功能廁所突然傳出刺鼻氣味，造成一對男女高中生雙雙送醫治療。

據《讀賣新聞》報導，1男1女的2名高中生在使用廁所後，感到眼睛疼痛和身體不舒服，在車站人員的協助下送醫治療，2人意識清醒，警方正在調查刺鼻氣味的來源。長野車站的多功能廁所位於善光寺出口端，是一間無障礙和性別友善廁所。