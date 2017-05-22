人權律師遭中國逮捕 從此人間消失
2017-05-22 09:59
〔即時新聞／綜合報導〕中國人權律師王全璋，於2015年8月遭到中國當局逮捕，在同時期還有200多名維權人士遭到拘捕，但僅有王全璋到現在音訊全無，彷彿從人間完全消失蹤影。
據《BBC》報導，王全璋妻子李文足透露，她完全不知道丈夫的生死和消息，丈夫可以說是從地球上消失了。其他被逮捕的人權分子，有些人已經因為犯下煽動顛覆國家政權罪，而被判處7年6個月的有期徒刑；有些人雖然被保釋出獄，卻仍被不斷監視。
相較這些已被判刑或出獄的人來說，王全璋的遭遇是獨一無二的，因為當初只有一張簡單的逮捕書面通知，之後王全璋就像是消失在黑洞裡。
但是，在2015年初期的掃雷中逮捕了律師，王先生是獨一無二的。除了一封簡短的書面通知，他被捕，家人說他已經消失在一個黑洞。
李文足指出，這兩年來當局從來沒有允許王全璋和委任律師會面，他沒有權利與外界溝通，被剝奪了一切人權。李文足認為，這可能是因為丈夫根本沒有和當局妥協，所以中國沒辦法解決他的案子。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- 中國函告各國 不准台灣省參加WHA
- 急列暫定古蹟 育生醫院拆一半喊卡
- NBA》老巴開釋：詹皇再一冠地位追上Kobe
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taipei hopes allies defy China ‘threats’
- 自由廣場》特赦阿扁，免讓獄方為難！
- 謝和弦讚芬蘭天氣「適合炒飯」 愛妻神回讓他GG了
- 謝金燕紐約開唱哭喊爸爸我愛你
- ＷＨＯ宣達團 突襲中國外館抗議
- 習近平賀電晚到1.5小時 中共說之前有人向北京告狀…
- 卸任黨主席 洪秀柱的下一步…
- 來自天方的仙工 故宮南院展南亞美玉
- 曾陶鎔紅不讓 本季3個10轟都兄弟
- 週三回歸先發 林樺慶拚首度連勝
- MLB》誰說38歲不能守備 阿特利飛撲美技比年輕人精彩（影音）
- 最神秘「角島鯨」 花蓮外海現蹤
- 會考人數減 錄取分數可望下修
- 酒後騎改裝車 少年仔撞護欄不治
- 阿湯哥525會台粉 「神鬼傳奇日」揭幕巨無霸木乃伊石棺
- 2017國家卓越建設獎 巴克禮公園再獲大獎
- 新竹動物園將封園 10大景點搶拍
- 逾千失愛少女 慈懷園陪伴重生
- 林口長庚接駁車出「撞」況 8名乘客送醫
- 5/22 各報重點新聞一覽
- 百年台酒拚變身 13座觀光酒廠再造
- 故事》【台語原來是這樣】跳舞常用到的「踮腳尖」動作，台語怎麼說？
- 涉改標過期鮑魚 疑流向中投桃苗8餐廳
- 不賽龍舟尬竹筏 船老大三連霸
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China’s conduct with Lee Ming-che was ‘wrong,’ US security council official says
- 首屆台灣國際打擊樂節大賽今開打
- 〈熱門族群〉工具機穩定復甦 台日出口年增2-3成
- 〈熱門族群〉首季淡季不淡 網通股Q2要更旺
- 「黑熊森林」奪桃影臺灣獎首獎 抱走50萬獎金
- 中醫師鐵人賽溺斃 妻︰不知他參賽
- 女星結婚險斷指 宴客日直奔醫院
- 國中會考英語閱讀提早出場 7件違規
- 自由廣場》警專應取消獨立招生
- 結婚容易成悲劇 蘇有朋「開心比名份實際」
- 最多勝時約球場見 洪總︰太太我愛你！
- 生存遊戲槍 改過頭也會觸法
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：人權律師遭中國逮捕 從此人間消失
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分