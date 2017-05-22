人權律師遭中國逮捕 從此人間消失

2017-05-22 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國人權律師王全璋，於2015年8月遭到中國當局逮捕，在同時期還有200多名維權人士遭到拘捕，但僅有王全璋到現在音訊全無，彷彿從人間完全消失蹤影。

據《BBC》報導，王全璋妻子李文足透露，她完全不知道丈夫的生死和消息，丈夫可以說是從地球上消失了。其他被逮捕的人權分子，有些人已經因為犯下煽動顛覆國家政權罪，而被判處7年6個月的有期徒刑；有些人雖然被保釋出獄，卻仍被不斷監視。

相較這些已被判刑或出獄的人來說，王全璋的遭遇是獨一無二的，因為當初只有一張簡單的逮捕書面通知，之後王全璋就像是消失在黑洞裡。

但是，在2015年初期的掃雷中逮捕了律師，王先生是獨一無二的。除了一封簡短的書面通知，他被捕，家人說他已經消失在一個黑洞。

李文足指出，這兩年來當局從來沒有允許王全璋和委任律師會面，他沒有權利與外界溝通，被剝奪了一切人權。李文足認為，這可能是因為丈夫根本沒有和當局妥協，所以中國沒辦法解決他的案子。