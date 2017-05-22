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模特兒吃早餐 慘遭取消走秀

丹麥模特兒霍爾（Ulrikke Hoyer），日前原訂在日本京都走秀，被要求24小時內只喝水，霍爾餓到受不了吃了一份早餐後，就遭到取消走秀。（圖擷自「Ulrikke Hoyer」Instagram）

2017-05-22  09:12

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥模特兒霍爾（Ulrikke Hoyer），日前原訂為路易威登（Louis Vuitton，LV）在日本京都走秀，卻被嫌肚子太凸臉太腫，因此她被要求24小時內只喝水，霍爾餓到受不了，吃了一份早餐後，就遭到取消走秀。

霍爾在Instagram指控此事，她表示秀場助理謝瓦爾（Alexia Cheval）認為她太胖了，因此對她進行飲食控制。霍爾在隔天的早上6時30分忍不住飢餓，吃了一點點早餐，卻被謝瓦爾發現吃完東西的餐盤。

謝瓦爾當時似乎沒有表示甚麼，但直到晚間7時，霍爾接到丹麥經紀人打來的電話，原來她已經被取消走秀。霍爾感嘆，還好她已經是個20歲的女子，不再是15歲懵懵懂懂的少女，知道自己要的是甚麼，而不是變成一個病態的瘦子。

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