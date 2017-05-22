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咬成這樣！外國兒牙床 竟卡27片指甲

Sara Guidry在兒子的牙床發現卡著指甲。（圖取自YouTube）

2017-05-22  10:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州一名母親，近日在網路上提醒大家咬指甲的危險性，她的兒子因為喜歡咬指甲，牙床上竟然卡了27片指甲。

外媒綜合報導，Sara Guidry近日在網路上分享，她在兒子的牙床發現卡著指甲，帶去就醫後，牙醫表示從來沒見過像這樣的事，他們推測可能是兒子喜歡咬指甲後，在嘴裡咬著指甲玩，導致刺入牙床。Sara Guidry提醒網友們，絕對別讓自己的孩子咬指甲！

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