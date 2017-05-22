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去辛巴威獵大象 男遭被射殺大象壓死

波塔（Theunis Botha）被大象壓死。（圖取自臉書）

2017-05-22  08:05

〔即時新聞／綜合報導〕外國一名男子參加狩獵團，前往辛巴威狩獵大象，卻被死去的大象壓死，相當離奇。

《News 24》報導，南非察嫩（Tzaneen）的51歲狩獵愛好者波塔（Theunis Botha），日前跟隨狩獵團前往辛巴威獵象，卻因為同伴射殺大象，遭摔倒的大象壓死。當時波塔向3隻大象開槍，此時有第4隻大象衝出來攻擊狩獵團，並用象鼻捲起波塔，團員急忙射殺大象，結果跌倒的大象壓死了波塔。

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