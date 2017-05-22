北韓昨試射北極星導彈 官媒稱金正恩准實戰部署
2017-05-22 07:32
北韓昨天在平安南道北倉一帶試射一枚飛彈，北韓官方今天發佈消息指出，昨天試射的飛彈型號，就是如外界所預期的「北極星2型」。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓於昨天下午5點左右在平安南道北倉一帶試射一枚飛彈，飛彈朝半島東部海域飛行約500公里，落在朝鮮半島以東的日本海。而北韓官方今天發佈消息指出，昨天試射的飛彈型號，就是如外界所預期的「北極星2型」（Pukguksong-2）飛彈。
北韓《中央通信社》（KCNA）報導，昨天在北韓領導人金正恩現場視察下，成功試射「北極星2型」中遠程彈道導彈，金正恩並批准未來準備在部隊實戰部署該枚導彈。該枚飛彈昨天下午4點59分從北韓平安南道的北倉一帶發射，飛行約500公里後墜落在日本海。
北韓昨天的試射是上週日試射可攜帶核彈頭的「火星12型」飛彈後剛好一星期，也是南韓總統文在寅上任後，北韓第2次試射導彈，更是今年內第8次。南韓軍方指出，該款飛彈與今年2月12日試射的疑屬同一型號。
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