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15歲少女派對喝醉 讓人在乳溝刺男性生殖器圖案

少女在乳溝刺陰莖。（圖取自網路）

2017-05-22  08:52

〔即時新聞／綜合報導〕青少年喝醉酒做怪事時有所聞，俄羅斯一名15歲少女參加派對喝醉，竟讓人在乳溝刺上陰莖圖案。

《krsk.kp》報導，俄羅斯一名15歲少女，日前參加派對，派對現場超過20人。大家到派對後期都呈現喝醉狀態，開始亂玩遊戲，這名少女竟讓他人在自己的乳溝上刺青，刺的還是陰莖圖案，相當誇張。

報導指出，少女刺青後裸上身，僅用手遮住兩點與男性友人拍照，照片在俄羅斯網路上瘋傳，相關單位已著手進行調查。根據俄羅斯刑法第135條，對未滿16歲的人進行猥褻，將面臨最高3年的刑罰，有其他刺青店表示願意免費幫少女除去刺青。

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