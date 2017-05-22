史上最近！NASA觀測木星 風暴跟地球一樣大

朱諾號探測器預計繞行木星20個月，雖然不是第一個進入木星軌道的探測器，但比1989年發射的「伽利略號」更靠近木星。（圖截自NASA官網）

2017-05-22 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕木星是太陽系的第5顆行星，距地球約8.7億公里，直徑約14萬2984公里，也是太陽系中最大的行星。有外媒報導指出，美國太空總署（NASA）木星探測器朱諾號（Juno）近來公布最新觀測照片，圖中可以看到木星地表上的一團巨大風暴雲系，畫面相當美麗壯觀。

綜合外媒報導，朱諾號近來在距離木星約3500公里的高空拍攝這張照片，照片中可以看到木星表面有不規則的雲層擾動，圖中還有一個巨大的漩渦風暴雲系，它的大小跟地球相近。這張照片是朱諾號目前最接近木星的距離，影像有助於NASA進一步研究木星的大氣結構與星球磁場。

耗資11億美元（約台幣332億元）的朱諾號無人探測器，2011年8月5日自佛州卡納維爾角發射升空，2016年7月5日進入木星軌道，預計繞行木星20個月，雖然不是第一個進入木星軌道的探測器，但比1989年發射的「伽利略號」更靠近木星。