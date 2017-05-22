北韓又射飛彈 安理會將開緊急會議

2017-05-22 03:28

〔中央社〕聯合國安全理事會主席烏拉圭今天表示，安理會23日將因應北韓最近一次試射彈道飛彈召開緊急會議。

烏拉圭代表團說：「由於北韓最新的飛彈發射（5月21日），美國、日本及南韓要求召開緊急會議。這場會議將於5月23日星期二舉行。」

北韓21日發射一枚飛彈，美軍太平洋司令部研判這枚飛彈是中程彈道飛彈。法新社報導，這是北韓本週第2次試射飛彈，也是今年的第10次。

根南韓與美國軍方，這枚飛彈由平安南道的北倉發射，飛行約500公里後墜落在日本海。

在此之前，據信北韓14日試射一枚「火星12」型中長程彈道飛彈，平壤當局自誇這枚飛彈可搭載「重型」核彈頭。