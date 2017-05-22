| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
 首頁 > 國際

北韓又射飛彈 安理會將開緊急會議

2017-05-22  03:28

〔中央社〕聯合國安全理事會主席烏拉圭今天表示，安理會23日將因應北韓最近一次試射彈道飛彈召開緊急會議。

烏拉圭代表團說：「由於北韓最新的飛彈發射（5月21日），美國、日本及南韓要求召開緊急會議。這場會議將於5月23日星期二舉行。」

北韓21日發射一枚飛彈，美軍太平洋司令部研判這枚飛彈是中程彈道飛彈。法新社報導，這是北韓本週第2次試射飛彈，也是今年的第10次。

根南韓與美國軍方，這枚飛彈由平安南道的北倉發射，飛行約500公里後墜落在日本海。

在此之前，據信北韓14日試射一枚「火星12」型中長程彈道飛彈，平壤當局自誇這枚飛彈可搭載「重型」核彈頭。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽冷菜✧文昌油雞
巧克力香蕉太陽塔
端午必吃✧廣東粽
芒果品種怎麼分辨？
轉寄

標題：北韓又射飛彈 安理會將開緊急會議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.