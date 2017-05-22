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友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
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陳時中:盼盟友努力形成國際壓力

2017-05-22  03:20

〔中央社〕衛福部長陳時中今晚在外交部歡迎酒會表示，今年沒收到世界衛生大會（WHA）邀請函，但台灣會持續與國際交往，也需要盟友努力形成國際壓力。

外交部晚間舉行歡迎酒會，駐日內瓦辦事處長陳龍錦表示，今晚在這裡非常感謝友邦及理念相近國家的代表出席，台灣是有能力也很樂意貢獻國際的成員，也盼與國際社會共同落實聯合國永續發展第3項目標（SDG3），以實現世界衛生組織（WHO）願景。

陳時中致詞時感謝這次在WHA大會協助台灣的友邦與友好國家，陳時中指出，很多人問沒邀請函為何要來?他說今晚在這裡，就知道為何要來，因為這裡有許多好友。

陳時中指出，從健康基本人權概念，世界交流對人民有益，因此台灣會持續努力跟大家交往，把我們所知貢獻給大家，但也需要各位持續努力形成國際的壓力，讓未來參與國際健康事務更為順暢。

他強調，台灣有很多健康衛生成功經驗要跟大家分享，「沒有收到邀請函，我們沒有太多抱怨，我們很清楚知道健康要靠自己做好，終有一天中國會明白健康是基本人權。」

聖文森衛生部長布朗（Luke Browne）也上台致詞，支持台灣參與WHA，台下則報以熱烈掌聲。

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