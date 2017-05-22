世衛年耗60億出差費 陳馮富珍挨批奢華
〔中央社〕根據美聯社取得的世界衛生組織（WHO）內部文件，世衛組織人員每年的出差費高達約2億美元（台幣逾60億元），秘書長陳馮富珍更遭質疑作風奢華，花大錢搭頭等艙和住總統套房。
隸屬聯合國的世衛組織以經費拮据為由，呼籲各界踴躍捐輸，以利處理全世界衛生危機，但卻未能控制自家的出差經費。儘管聯合國採行新的規定，想要節制昂貴的出差費，高級官員在內部抱怨，員工仍違反規定訂購商務艙的機票以及五星級飯店的房間。
去年世衛組織花費7100萬美元在防治愛滋病和肝炎，防治瘧疾用了6100萬美元，防治肺炎則支出5900萬美元，都比不上出差費用。但也有些衛生計畫獲得較多經費，例如為了撲滅小兒麻痺症，每年都花費約4億5000萬美元。
據美聯社獨家報導，儘管世衛組織經常叫窮，高層花錢卻毫不手軟，陳馮富珍最近造訪幾內亞，肯定這個西非國家的衛生人員成功消滅伊波拉病毒，她下榻首都康納克立（Conakry）頂尖飯店的最大間總統套房，一晚要價1008美元（台幣逾3萬元）。
世衛組織不願說明是誰付帳，只表示她住宿飯店的費用有時是由地主國支付。
西非爆發伊波拉疫情期間，世衛組織的出差費曾暴增至一年2億3400萬美元，主持處理疫情的助理秘書長艾沃德（Bruce Aylward）出差支出就高達40萬美元，因為他有時得搭乘直升機造訪疫區各地診所。
美聯社報導，有一份25頁的分析報告列出世衛組織當年出差費前50名的員工，艾沃德名列第一，陳馮富珍那一年的出差費也超過37萬美元，排名第二。
有三位因為怕丟掉工作而要求匿名的人士向美聯社透露，陳馮富珍出差通常都是搭頭等艙。世衛組織對此解釋說，至今年2月為止，依據規定秘書長都可搭乘頭艙，但陳馮富珍也曾搭乘商務艙，並要求修改規定，取消頭等艙的選項。
不過，世衛組織內部有人批評，陳馮富珍的作法對7000名員工傳達了錯誤的訊息。
美聯社取得的影片顯示，世衛組織財務主管傑福瑞茲（Nick Jeffreys）曾在2015年9月一場內部座談會表示：「談到出差，我們不能信任大家都會作正確的事。」他又說，世衛組織無法確定員工會訂最便宜的機票，或是甚至有正當理由出差。
自2013年以來，世衛組織的出差費總計高達8億零300萬美元。世衛組織每年的預算約為20億美元，來自194個會員國的捐款，而這些都是各國納稅人的血汗錢，美國捐助的金額最高。
其他國際援助組織則明文禁止員工出差時搭乘商務艙，其中包括無國界醫生組織（Doctors Without Borders），發言人並說，這個組織甚至規定主席必須搭乘經濟艙。
無國界醫生組織有多達3萬7000人員，是世衛組織的五倍多，但每年的出差費僅約4300萬美元。
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標題：世衛年耗60億出差費 陳馮富珍挨批奢華
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