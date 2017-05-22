安倍想修憲 首度提出要自民黨年內提案

2017-05-22 00:14

〔中央社〕日本首相、執政黨自民黨黨魁安倍晉三，今天在一家電台錄製節目中言及修憲。他說，自民黨是第一大黨要負起責任，應在今年憲法施行70週年提出修憲案。

安倍曾表示希望2020年、東京舉辦奧運的2020年能施行新憲法，今天在日本放送電台節目錄製時表示，自民黨是第一大黨，為了負起責任，應該在憲法施行70週年的今年之內，彙整出修憲案內容。

安倍已指示自民黨修憲推動本部的本部長（小組召集人）保岡治本擬修憲草案，但這是他首度明確說出希望自民黨今年之內提出修憲草案

安倍期待在明年的國會（類似立法院院會）提出修憲草案，因此想促使自民黨內部加快腳步研議修憲。

針對修憲，安倍說：「即使被批評，也要創造讓人民討論的風氣。」安倍認為他想修憲的言論，讓人民把修憲當成現實的問題開始討論了。

有關修憲的項目，安倍說：「讓自衛隊是否違憲的爭論打上休止符是我們這一代的責任。」安倍強調，應該在憲法第9條明載自衛隊的存在。

有關2012年自民黨所擬定的修憲草案中明載「國防軍」一事，安倍表示，希望自民黨內能好好討論此事。

對於在野黨批評他想修憲的舉動是「違反立憲主義」一事，安倍說：「我身為首相也是自民黨黨魁，做為第一大黨的黨魁，我有責任向人民訴說，以加深討論，並促成大家討論。」

安倍希望其他政黨也提出修憲案。他說：「（最大在野黨）民進黨不要光是批評，提案才是國會議員的責任。」