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WHO出差費1年60億 遠高於公衛支出

2017-05-22  00:32

〔即時新聞／綜合報導〕外媒指出，世界衛生組織（WHO）每年出差費高達2億美元（約60億新台幣），遠高於抗愛滋病、肺結核等公衛項目支出，其中，香港籍總幹事陳馮富珍，出差時更經常搭乘頭等艙、入住總統套房等。

《美聯社》報導，由於資金緊張，世衛除了尋求更多資助以處理全球衛生危機，也一直努力控制出差經費。但世衛高級官員抱怨，有工作人員違反規定，搭乘商務艙或入住五星級飯店。

報導指出，世衛一年出差費高達2億美元，遠超過一些公衛支出，以去年為例，世衛在抗愛滋病及肝炎方面，花了7100萬美元（約21億新台幣），瘧疾花了6100萬美元（約18億新台幣），緩解肺結核花了5900萬美元（約17億新台幣）。

報導提到，陳馮富珍出差經常乘坐頭等艙，2014年的出差開支超過37萬美元（約1100萬新台幣），最近因伊波拉疫情訪問西非時，入住當地酒店最大的總統套房，每晚價格為約900歐元（約3萬新台幣）。世衛拒絕透露有關費用誰付，僅表示她的住宿有時由當地政府支付。

世衛雖有控制出差開支，但《美聯社》拿到的3月分析指出，7個部門中僅得2個達標，出差前提早預訂較平價機票的次數只為28至59%。

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  • 外媒指出，世界衛生組織（WHO）香港籍總幹事陳馮富珍，出差時經常搭乘頭等艙、入住總統套房等。（美聯社）

    外媒指出，世界衛生組織（WHO）香港籍總幹事陳馮富珍，出差時經常搭乘頭等艙、入住總統套房等。（美聯社）

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