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川普阿拉伯演說：穆斯林共同對抗恐怖主義

川普在沙烏地阿拉伯發表公開演說，呼籲阿拉伯領導人讓「穆斯林共同對抗恐怖主義」。（美聯社）

2017-05-22  00:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普走訪沙烏地阿拉伯，21日在當地發表公開演說，呼籲阿拉伯領導人讓「穆斯林共同對抗恐怖主義」，一改去年競選時「禁止穆斯林入境美國」的排外口號。

綜合外電報導，在當地時間21日下午，川普在沙烏地阿拉伯最受矚目的行程，就是在穆斯林高峰會議發表演說，共有多個穆斯林國家的40多位領導人出席該會議，演講主題是號召伊斯蘭世界共同對抗恐怖主義。

川普表示，對抗恐怖主義不代表文明間的鬥爭，而是「野蠻罪犯跟所有善良宗教人士間的鬥爭。」他還強調善良必須團結一致才能擊敗邪惡，同時呼籲所有中東國家團結一致對抗伊斯蘭極端主義。

川普去年大選期間的政見之一，便是禁止所有穆斯林入境美國，更稱「伊斯蘭仇恨我們」，招致許多爭議及批評。在開除FBI局長、「通俄門」等國內政治風暴愈鬧愈大，川普開始他上任以來第一次外訪行程。21日發表的演說態度大轉彎，據分析除了重新修補美國與穆斯林世界的關係之外，更有可能藉由演說來轉移國內焦點。

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  • 川普與多個穆斯林國家的40多位領導人一同出席21日的會議。（路透）

    川普與多個穆斯林國家的40多位領導人一同出席21日的會議。（路透）

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