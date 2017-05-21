機長前擋風玻璃破裂 國泰CX253航班折返香港

2017-05-21 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港機場管理局今晚8點收到塔台通知，一架從香港飛往倫敦的香港國泰航空CX253航班需要折返，原因是因為班機起飛後，因擋風玻璃出現裂痕，所幸該架班機於8點45分平安降落香港機場。

綜合媒體報導，這架載有270乘客的波音777-300ER客機，今天下午2點39分飛往倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport），飛至中國甘肅蘭州時，因為機長座位前方的擋風玻璃出現裂痕，機長遂依照預防措施折返香港。

香港教育局局長吳克儉也在機上，預定前往英國倫敦參加全球國際教育論壇「Going Global 2017」並發表演說，不料行程受阻。吳克儉感謝眾人關心，隨行同事也皆安然無恙。

國泰航空發予乘客100港元的膳食券，並調配另一客機與機組人員，預計在明日（22）凌晨1點出發，並對此事件發生造成乘客不便致歉。