聖母峰攻頂前最險一關 「希拉瑞台階」塌了

聖母峰的著名地標「希拉瑞台階」（Hillary Step）是登山者攻頂前的最艱鉅挑戰。圖為2009年原貌。（法新社）

2017-05-21 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕聖母峰的著名地標「希拉瑞台階」（Hillary Step）是登山者攻頂前的最艱鉅挑戰。登山家近期證實，「希拉瑞台階」已經坍塌了，今後登頂可能變得更加危險。

英國《BBC》報導，「希拉瑞台階」位於聖母峰東南側，是高12公尺、近乎垂直的岩石斷面。1953年，紐西蘭登山家希拉瑞（Edmund Hillary）是第一個征服它的人，因此以其為名。

英國登山家莫斯戴爾（Tim Mosedale）在5月16日登頂後證實，「希拉瑞台階」已經不存在了，「因為巨大的岩石左一塊右一塊，攀登時可能很難對付。」

登山家認為，「希拉瑞台階」坍塌可能是2015年尼泊爾大地震造成的。去年5月，美國喜馬拉雅山基金會發布的照片似乎已顯示「希拉瑞台階」已經改變了形狀，但因為積雪，難以準確判斷。

莫斯戴爾說，「確實，我去年也攀登過，但是無法準確判斷台階是否不存在了，因為這一帶下了大雪。」他接著表示，「不過今年，我可以匯報，被命名為『希拉瑞台階』的巨石肯定不存在了。」

登山家指出，被積雪覆蓋的坡面比岩石斷面更容易攀登，但也可能造成嚴重的「瓶頸」。英國登山家波寧頓（Chris Bonington）2012年曾表示，如果天氣好，在台階處等候1、2個小時可能影響不大。「如果天氣糟糕，2個半小時的等候，差別可能就是生與死。」

「BBC中文網」指出，近年因商業珠峰探險盛行，在尖峰期，「希拉瑞台階」出現登山客嚴重擁堵的情形。尼泊爾當局曾經考慮過在這裡修建一座永久性的梯子。