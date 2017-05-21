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22萬貸款遭5歲兒撕碎 強國老爸急慘卻拼不回來

2017-05-21  23:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國一個5歲孩子昨天（20）趁大人不在把家中500張的百元鈔票撕成碎片，由於銀行拒收這些被撕碎的紙鈔，小孩的爸爸只能試圖將碎鈔拼起來，卻無法拼出幾張。

綜合報導指出，中國山東青島一位5歲小孩20日趁大人不在家將500張百元鈔票（5萬人民幣，約合22萬新台幣）全部撕成碎片，爸爸高先生在回家後看到傻眼。由於這筆錢是貨款，對方催得很急，高先生也忙著嘗試補救措施，他先試著將碎鈔重新拼接，但因為碎片全混在一起，難度實在很高，「一天能拼一張就不錯了。」

由於中國媒體曾報導，破損的人民幣可以到銀行兌換，高先生昨天下午就趕緊把鈔票碎片收齊，用塑膠袋裝著帶到青島當地的銀行求助，卻但是全碰壁。銀行都表示，想將這些碎片兌換成整鈔，需要先把碎鈔拼接起來。

但高先生從昨天到今天非常小心地試著拼了2天，卻拼不出幾張整鈔。因為有的被撕成3、4片，有的則被撕成10幾片。

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  • 中國一個5歲孩子昨天趁大人不在把家中500張的百元鈔票撕成碎片。（圖截自信網）

    中國一個5歲孩子昨天趁大人不在把家中500張的百元鈔票撕成碎片。（圖截自信網）

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