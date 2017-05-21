羈押53天後首次露面 朴槿惠23日出庭受審
2017-05-21 22:09
南韓前總統朴槿惠在被羈押53天後，將於本週二（23日）首次站上法庭，成為第3位因貪腐受審的南韓前總統。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠在被羈押53天後，將於本週二（23日）首次站上法庭，成為第3位因貪腐受審的南韓前總統，「閨密干政門」主角崔順實也將一同出庭受審。
綜合外媒報導，首爾中央地方法院將在23日對朴槿惠、崔順實及涉嫌行賄的樂天集團會長辛東彬進行首次正式庭審。因在正式庭審中，被告有義務要出庭，這將是朴槿惠自3月31日被收押後，首次公開露面。慶熙大學公共行政學教授金炳民（Kim Byung-Min，音譯）表示，「民眾對這場審判極為關注。這是20多年來首場針對前總統的審判。」
65歲的朴槿惠將是第3位因貪腐受審的南韓前總統，在她之前，全斗煥及盧泰愚因貪污及叛亂罪於1990年代入獄服刑。
開庭當天，檢察官將詳細陳述對朴槿惠的18項指控，朴的律師在預審時全面否認嫌疑，當天朴可能也持相同立場。崔順實也可能否認和朴共謀、收受或索取賄賂。首爾中央地方法院將在25日舉行第2場庭審。
本週首爾中央地方法院有多起相關案件開庭，24至26日，將對涉嫌行賄的三星集團副會長李在鎔及該集團高級主管進行庭審。22、24及26日將對涉嫌制定管理文藝界黑名單的前總統秘書室長金淇春、前文化體育觀光部長趙允旋進行公審。
另外，涉嫌介入國民年金贊成三星物產和第一毛織合併的前保健福祉部長文亨杓和前國民年金公團基金運用本部長洪完善，22日將進行結案判決。
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