微波煮死烏龜Po網炫耀 母女挨批還嗆網友

2017-05-21 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國有一名冷血少女竟把寵物龜拿去微波，導致烏龜死亡，她事後還把過程上傳網路「炫耀」，令人相當傻眼，此舉也引發許多美國網友撻伐，但她卻覺得沒什麼，還怒嗆網友。

綜合媒體報導，這名15歲少女據信為住在波士頓的喬娜西亞（Jonasia Simpson），她在推特上PO出寵物龜放在碗內的照片，稱要拿去微波，過了不久後，她又PO出烏龜被微波死掉的照片，行徑十分殘忍。

她的行為在網上引發討論，眾多網友紛紛批評譴責，並轉發她的惡行，但喬娜西亞卻反嗆網友：「不就是隻烏龜」；網友還發現，喬娜西亞的母親知道這件事，卻沒有阻止女兒，還在女兒身後放聲大笑，且還協助女兒嗆網友。

憤怒的網友目前已發起連署，向波士頓警方投訴，希望警方能讓這對冷血母女面對法律的制裁。