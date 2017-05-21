瑞士能源公投過關！ 未來禁止新設核電廠

瑞士再生能源公投通過，未來將禁止新設核電廠。（法新社）

2017-05-21 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士今天（21日）進行再生能源公投，目前開票結果顯示，贊成票初估已超過58％，這項公投通過後，未來將禁止新設核電廠，政府每年也需補助4.8億瑞士法郎（約新台幣148億元）給再生能源，雖然開票結果未正式出爐，不過支持者已經開始慶祝。

綜合外媒報導，瑞士新能源政策公投可望通過，未來政府每年將補助4.8億瑞士法郎協助再生能源產業發展，另外也將禁止新設立核電廠，並在2020年前降低能源消耗16%；另外新政策也將協助陷入掙扎中的電力公司。

瑞士綠黨議員圖馬茲（Adele Thorens Goumaz）接受當地電台《RTS》訪問時表示，「這是國家歷史性的一天，瑞士在能源方面終於要進入21世紀了！」

報導指出，瑞士日內瓦州有近72％的選民投下贊成，蘇黎世則有近60%投下贊成票。26個州僅3個州在此新能源計劃投下反對票。

瑞士政府在日本福島核災後，就已宣布減少對核能的依賴，過去德國喊出2022年前淘汰核能，奧地利則在十幾年前就禁核。目前瑞士有5座核能發電廠，政府將在核電廠達到安全運行壽命後，將核電廠逐步關閉，目前核電佔瑞士全國電力的3分之1左右。