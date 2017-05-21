| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

瑞士能源公投過關！ 未來禁止新設核電廠

瑞士再生能源公投通過，未來將禁止新設核電廠。（法新社）

2017-05-21  21:30

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士今天（21日）進行再生能源公投，目前開票結果顯示，贊成票初估已超過58％，這項公投通過後，未來將禁止新設核電廠，政府每年也需補助4.8億瑞士法郎（約新台幣148億元）給再生能源，雖然開票結果未正式出爐，不過支持者已經開始慶祝。

綜合外媒報導，瑞士新能源政策公投可望通過，未來政府每年將補助4.8億瑞士法郎協助再生能源產業發展，另外也將禁止新設立核電廠，並在2020年前降低能源消耗16%；另外新政策也將協助陷入掙扎中的電力公司。

瑞士綠黨議員圖馬茲（Adele Thorens Goumaz）接受當地電台《RTS》訪問時表示，「這是國家歷史性的一天，瑞士在能源方面終於要進入21世紀了！」

報導指出，瑞士日內瓦州有近72％的選民投下贊成，蘇黎世則有近60%投下贊成票。26個州僅3個州在此新能源計劃投下反對票。

瑞士政府在日本福島核災後，就已宣布減少對核能的依賴，過去德國喊出2022年前淘汰核能，奧地利則在十幾年前就禁核。目前瑞士有5座核能發電廠，政府將在核電廠達到安全運行壽命後，將核電廠逐步關閉，目前核電佔瑞士全國電力的3分之1左右。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公投 核能 核電廠 瑞士
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽冷菜✧文昌油雞
巧克力香蕉太陽塔
端午必吃✧廣東粽
芒果品種怎麼分辨？
轉寄

標題：瑞士能源公投過關！ 未來禁止新設核電廠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月21日‧星期日‧丁酉年四月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.