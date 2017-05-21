中逾7千萬樂透 男：最想要前妻回來
2017-05-21 20:30
〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州一名男子買了樂透，中了1622萬元人民幣（約新台幣7214萬元）的超級大獎，他表示，最希望的是前妻能夠回來，還能給女兒一個完整的家，不過中國網友對此新聞態度存疑，有人更直言可能是假新聞，是要騙人去買彩券的。
《錢江晚報》報導，這名中獎的錢姓男子近日在浙江省體育彩票管理中心受訪，滿面紅光的他指出，憑著這張彩券，他又能過以前的生活了。
報導提到，錢男來自溫州，10多年前來杭州做玻璃生意，有段時間生意不錯，但之後因為決策失誤等原因，公司破產，他還背了債務，妻子由於看不到希望，就離開了他，幸好還有女兒相伴，錢男才重新振作了起來，
錢男之後找到了一份安穩的工作，更戒掉了菸酒，一方面是保持身體健康，二方面是省錢，不過他還是保留著每期買一張彩券的習慣。錢男表示，買彩券能解悶，研究號碼時也能讓他忘掉煩惱，更能給自己的生活帶來一點希望。
一夜之間，錢男果真中了大獎，但他相當地冷靜，表示之前曾多次想過中獎後，生活回到以前的模樣，但沒想到這個想像真的成為了現實。
錢男說，他對前妻很愧疚，在人生低潮時，雖然妻子一直支持他，但他一直沒調整好，才讓妻子死了心，離婚後他也沒有再婚，「其實，我一直希望她有一天還能回來，我們還能給女兒一個完整的家」。
新聞出來後引發中國網友議論，許多網友提出質疑，有人直言，這新聞是假的，是想引誘人去買彩券，認為這根本是編的，酸說：「銷售額最近是降低了嗎？」、「虛構一個不勞而獲的人，來忽悠一群想不勞而獲的人，去養活一群真正不勞而獲的人」。
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