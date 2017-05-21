| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

中逾7千萬樂透 男：最想要前妻回來

2017-05-21  20:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州一名男子買了樂透，中了1622萬元人民幣（約新台幣7214萬元）的超級大獎，他表示，最希望的是前妻能夠回來，還能給女兒一個完整的家，不過中國網友對此新聞態度存疑，有人更直言可能是假新聞，是要騙人去買彩券的。

《錢江晚報》報導，這名中獎的錢姓男子近日在浙江省體育彩票管理中心受訪，滿面紅光的他指出，憑著這張彩券，他又能過以前的生活了。

報導提到，錢男來自溫州，10多年前來杭州做玻璃生意，有段時間生意不錯，但之後因為決策失誤等原因，公司破產，他還背了債務，妻子由於看不到希望，就離開了他，幸好還有女兒相伴，錢男才重新振作了起來，

錢男之後找到了一份安穩的工作，更戒掉了菸酒，一方面是保持身體健康，二方面是省錢，不過他還是保留著每期買一張彩券的習慣。錢男表示，買彩券能解悶，研究號碼時也能讓他忘掉煩惱，更能給自己的生活帶來一點希望。

一夜之間，錢男果真中了大獎，但他相當地冷靜，表示之前曾多次想過中獎後，生活回到以前的模樣，但沒想到這個想像真的成為了現實。

錢男說，他對前妻很愧疚，在人生低潮時，雖然妻子一直支持他，但他一直沒調整好，才讓妻子死了心，離婚後他也沒有再婚，「其實，我一直希望她有一天還能回來，我們還能給女兒一個完整的家」。

新聞出來後引發中國網友議論，許多網友提出質疑，有人直言，這新聞是假的，是想引誘人去買彩券，認為這根本是編的，酸說：「銷售額最近是降低了嗎？」、「虛構一個不勞而獲的人，來忽悠一群想不勞而獲的人，去養活一群真正不勞而獲的人」。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 中國媒體報導，杭州一名男子買了樂透，中了1622萬元人民幣的超級大獎。（圖擷取自錢江晚報）

    中國媒體報導，杭州一名男子買了樂透，中了1622萬元人民幣的超級大獎。（圖擷取自錢江晚報）

  • 中國網友對此新聞真實性存疑。（圖擷取自騰訊新聞）

    中國網友對此新聞真實性存疑。（圖擷取自騰訊新聞）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 中樂透 中獎 彩券
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽冷菜✧文昌油雞
巧克力香蕉太陽塔
端午必吃✧廣東粽
芒果品種怎麼分辨？
轉寄

標題：中逾7千萬樂透 男：最想要前妻回來


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月21日‧星期日‧丁酉年四月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.