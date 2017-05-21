總理就在身邊！ 杜魯道慢跑「亂入」舞會...
2017-05-21 20:15
杜魯道跑進學生舞會準備區，竟沒有人發現。（圖擷自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）又有新噱頭！日前他帶3歲兒子一起上班，日前又亂入學生舞會，突然闖進舞會人群裡慢跑，在場學生毫不知情，也不知道總理竟然就在身邊！
《BBC》報導，杜魯道上週五突然在溫哥華的斯坦利公園海堤（Stanley Park Seawall）慢跑，當時他穿越了一群準備參加舞會的學生，被他的官方攝影師斯科蒂（Adam Scotti）拍下，放上推特寫道「現在是舞會季節...」，許多網友熱議，討論學生是否有發現杜魯道正在亂入。
事後一名學生馬拉戈斯（Constantine Maragos）及時發現杜魯道，隨後杜魯道被團團圍住，還與眾人一起合照，馬拉戈斯開心說，「我們超興奮！」
報導指出，杜魯道過去就曾有過亂入經驗，去年他在英屬哥倫比亞省的一場婚禮上，曾裸上身亂入新娘照片，當時也引發網友廣大討論。
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