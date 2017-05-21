單週攻頂聖母峰2次 印度女登山家創紀錄

印度女登山家詹森帕的遠征隊表示，詹森帕今天成功攻頂聖母峰，而她16日已成功攻頂過，這也讓她創下了女性單季登頂世界最高峰2次的紀錄。（圖擷取自印度時報）

2017-05-21 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕印度女登山家詹森帕（Anshu Jamsenpa）的遠征隊表示，詹森帕今天成功攻頂聖母峰，而她16日已成功攻頂過，這也讓她創下了女性單季登頂世界最高峰2次的紀錄。

《印度時報》報導，37歲的詹森帕16日登頂8848公尺高峰後返回，經過短暫的休息後，今天再度登頂成功，達成了這個壯舉。

詹森帕已經是2個孩子的媽，她截至目前已攀登過聖母峰5次，展開本次遠征前，還接受了西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）的祝福。

目前金氏世界紀錄認證的女性紀錄保持者，是來自尼泊爾的登山家雪帕（Chhurim Sherpa），她在2012年成為首位單季登頂聖母峰2次的女性。

詹森帕原本在2014年就要攻頂，可是當年遇到雪崩，16名尼泊爾嚮導不幸喪生，登山季遭到取消；2015年時詹森帕再度嘗試，但遇到了地震引發的雪崩阻礙，該次造成了聖母峰基地營的18人喪命。

今年登山季已有2人喪命，其中1人是瑞士登山傳奇人物斯特克（Ueli Steck）。