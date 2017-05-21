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英國首相：歐盟也應支付「分手費」

2017-05-21  19:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國恐為脫歐付出大筆「分手費」，但英國首相梅伊（Theresa May）指出，歐盟也應該要為英國此前在歐洲投資銀行及其他項目的投資，付出數十億英鎊的「分手費」。

綜合外媒報導，梅伊在接受《星期日電訊報》（The Sunday Telegraph）採訪時表示，英國脫歐談判中，必須考慮到英國「過去支付的錢」。她認為，英國有向歐盟付款的義務，也有作為債務人的權利。

梅伊提醒，歐盟幾個大型投資項目，英國都有參與，「有投資銀行、有基金，各種不同的領域。正如你所知，這將是脫歐談判中重要的一部份。」

一些歐盟國家認為，英國不應該拿回其在歐盟中的投資收益，並應該在離開歐盟前付出大筆「分手費」，以支付先前已談妥的費用。但梅伊拒絕了這種看法。

梅伊認為，英國在歐洲投資銀行佔有不少股份，如果要英國撤出，歐盟應該付出相應費用。《電訊報》指出，這是梅伊首次公開表示英國希望保留在歐洲投資銀行的股份。

根據英國政府消息人士指出，英國在歐洲投資銀行佔有16%股份，價值約100億歐元（約3300億新台幣）。

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  • 英國首相梅伊指出，歐盟也應該要為英國此前參與的投資項目，付出數十億英鎊的「分手費」。（法新社）

    英國首相梅伊指出，歐盟也應該要為英國此前參與的投資項目，付出數十億英鎊的「分手費」。（法新社）

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