找不到「馬堵山水怪」 全球僅存3隻巨鱉前途黯淡
全球僅存3隻斑鱉，專家學者努力尋找可能是第4隻斑鱉的「馬堵山水怪」，可惜目前仍沒有找到。（圖擷取自《澎湃新聞》）
〔即時新聞／綜合報導〕2012年世界上最後1隻平塔島象龜綽號「孤獨喬治」（Lonesome George）死亡後，目前全球最接近滅絕的物種是僅存3隻的斑鱉（中華巨鱉）。專家學者努力在傳出目擊報告的中國雲南馬堵山水庫，尋找可能是第4隻斑鱉的「馬堵山水怪」，可惜經過2個月的努力，仍然鎩羽而歸。
根據《澎湃新聞》報導，爬行動物保護專家布萊特博士（Steven G. Platt）報告，僅存的3隻，其中有1對在中國蘇州動物園，不過由於雄龜曾因打鬥而造成殘疾，無法讓雌龜自然受精，直至目前人工繁殖也都沒有成功。因此，專家學者聽聞目擊報告，便前往馬堵山水庫尋找。
馬堵山水庫在2007年蓄水，淹沒了50公里長的河道，而該河道正是斑鱉最後的野外棲息地。漁民在水庫建成後開始聲稱，見到了不尋常的巨鱉。由於斑鱉絕大部份的時間都沉於水下，專家學者將這項看不到希望的任務，比喻成「尋找尼斯湖水怪」，很快的他們將這隻不知道存不存在的斑鱉稱為「馬堵山水怪」。
專家學者將精力投在最有可能出現的河段，不論晴雨隨時待命，甚至設置了誘餌吊在水面，然後隱蔽的蹲點觀察，不過結果與他們去年嘗試的一樣空手而回，經過3週的努力沒有發現任何存活或者是有用的證據。更糟糕的是，這區域幾個月前曾有非法電魚的活動，讓找到斑鱉的希望更加渺茫。
布萊特表示，一個孤獨的個體無法對該種群的存續做出貢獻，以生物學的角度，如果不能參與繁殖，那麼就算個體活著也和死亡無異。而斑鱉已被動物學家冠上「僵屍物種」的綽號，用以形容那些僅剩1隻或數隻年事已高的個體，並稱呼他們為「活著的死者」。
布萊特在文中表示，斑鱉的存亡，很大的程度取決於他們能不能安然捕獲「馬堵山水怪」。雖然希望渺茫，但就像美國太空總署（NASA）的口號：永不言敗。
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標題：找不到「馬堵山水怪」 全球僅存3隻巨鱉前途黯淡
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