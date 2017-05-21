北韓彈道飛彈 飛500公里落入日本海

在領導人金正恩的指示下，北韓已成功試射數枚中和及長程飛彈。（美聯社）

2017-05-21 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕據韓國聯合參謀本部21日消息，北韓當地時間16時59分在平安南道北倉一帶朝向半島東部海域試射1枚彈道飛彈，飛行距離約為500公里，並落在朝鮮半島以東的日本海。

綜合外電報導，本次導彈飛行距離不長，落在朝鮮半島東部的日本海，飛行距離約為500公里。根據美國分析，北韓發射了一枚「中程彈道飛彈」（MRBM），與北韓今年2月試射的「北極星2型」（Pukguksong-2）非常類似，因此推測今日試射的彈道飛彈有可能就是「北極星2型」。北韓14日也成功試射另一枚中長程彈道飛彈「火星12型」（Hwasong-12），高度達到2111.5公里、飛行距離787公里，飛行約30分鐘後落入日本海。

這是今年來朝鮮第8次試射彈道導彈，也是在新總統文在寅上台後第2次試射。北韓領導人金正恩昨天表示，北韓現時已經成為「東方核強國」及「亞洲火箭霸主」。有評論認為，近日美國政府提出只有北韓停止挑釁，美方才可能與其進行對話，北韓則透過本次試射來暗示不接受美國政府的提議。