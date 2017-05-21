146年玲玲馬戲團明謝幕演出 網上看得到

擁有146年歷史的玲玲馬戲團，將在明天舉行謝幕演出，屆時網上將會有直播。（路透）

2017-05-21 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕世界三大馬戲團之一的「玲玲馬戲團」（Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus）擁有146年歷史，但隨著取消大象表演後票房不斷暴跌等因素，已在今年初宣布將於5月收攤，並在當地時間21日晚間7點（台灣時間22日早上7點）於紐約州演出最終場，屆時表演會在Facebook和Youtube等網站進行直播，讓無法到場的粉絲也能一同觀看，共同畫下完美的句點。

《美聯社》報導，擁有玲玲馬戲團的費爾德娛樂公司董事長兼CEO費爾德（Kenneth Feld）在今年1月宣布，因為票房下滑，加上營運成本增加等因素，玲玲馬戲團將會在5月關門。

玲玲馬戲團以大象表演聞名，不過外界多年來對此展開批評，認為馬戲團不人道對待這些動物，玲玲馬戲團於是在去年取消大象表演，雖然沒有了大象，還是有其他動物以及表演，但票房一蹶不振，只能黯然宣布收攤。

玲玲馬戲團本季有2團在巡迴演出，其中一團已在本月7日於羅德島結束演出，另外一團則是會在美東時間21日晚間7點在紐約州表演最終場。

《abc15》報導，玲玲馬戲團在近日宣布，21日於紐約州的最終場，將會在Facebook和Youtube等網站進行直播，沒辦法到場的粉絲也能一起共襄盛舉，共同畫下完美的句點。

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