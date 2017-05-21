遭印度狼師多次性侵 女子反擊斷他「根」
2017-05-21 17:27
這名狼師生殖器幾乎遭到砍斷，院方表示，已經沒有辦法縫回去了。（圖擷自《印度斯坦時報》）
〔即時新聞／綜合報導〕印度喀拉拉邦（kerala）一名23歲女子，從未成年開始就多次被一位宗教導師性侵，女子不甘受辱，19日晚上這名狼師想再次逞慾時，遭到女子拿刀反擊，幾乎將狼師的生殖器給割斷。
綜合外媒報導，受害女子的父親長年臥床在床，母親經常請這名一名54歲的印度教導師到家中求神祈福，受害女子從未成年開始就多次遭到這名狼師性侵得逞，女子向母親哭訴也沒有下文；19日，狼師又想逞慾時，女子取出預藏的利刃反擊，幾乎將狼師的生殖器給割斷；院方表示，這位男子的生殖器被割斷了90%，已經沒有辦法縫回去，醫院只是幫他止血及協助排尿。
女子攻擊狼師後也立即報警自首，警方說他們沒有對女子提起訴訟，「因為他們覺得有責任在道義上支持她」，喀拉拉邦首席部長維賈揚（Pinarayi Vijayan）稱讚這名女子的勇氣，表示這是一起勇敢的反擊行動。
生殖器重創的狼師還要面臨性侵未成年少女的指控，而女子母親的無所作為，也可能遭起訴縱容犯罪。
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