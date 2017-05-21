幫了川普入主白宮 推特創辦人：我很抱歉

川普在3月時曾表示，「我想，假如沒有推特，我或許就不在這了。」（法新社）

2017-05-21 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）曾提到，推特幫助他入主白宮，對此，推特共同創辦人威廉斯（Evan Williams）表示，如果那是真的，「我很抱歉」。

美國《紐約時報》報導，威廉斯在受訪時，被問及川普將入主白宮的功勞歸給推特一事。川普在3月時曾表示，「我想，假如沒有推特，我或許就不在這了。」

對此，威廉斯說，推特在其中扮演的角色，「真的非常糟糕」。他說，「如果沒有推特他不會成為總統，如果這是真的，那麼，我很抱歉。」白宮並對此作出回應。

《紐時》指出，過去民眾要抒發情緒，頂多只能投稿報紙或與鄰居高談闊論，但在威廉斯創立推特和部落格後，民眾有個可以向全世界發言的免費平台。這在通訊科技的歷史上，猶如歐洲首位發明活字印刷術的古騰堡的現代翻版。

但來到2017年，45歲的威廉斯說，「我認為網路敗壞了。」其實多年來他都這麼認為，但情況越來越糟了。

他說，「我一度以為每個人都能自由說話、交換資訊和意見，自然而然世界就會變得更好，但我錯了。」