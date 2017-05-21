北韓下午再試射飛彈 型號尚未公布
2017-05-21 16:47
北韓今天再傳試射飛彈。圖為北韓領導人金正恩。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓又射了！南韓《韓聯社》報導，北韓今天（21日）又傳試射飛彈，目前詳細型號不明，若消息屬實，將是北韓今年第8次試射飛彈。
報導指出，北韓今天下午要傳出試射飛彈，不過型號仍未確認，消息由南韓聯合參謀本部報告。
北韓14日才成功試射「火星12型」（Hwasong-12）中長程飛彈，高度達到2111.5公里、飛行距離787公里，飛行約30分鐘後落入日本海。北韓領導人金正恩昨天表示，北韓現時已經成為「東方核強國」及「亞洲火箭霸主」。
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