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阿富汗再傳槍手攻擊 1德女死亡、1芬蘭女失蹤

阿富汗又傳槍手攻擊，造成1名德國女子 1名阿富汗籍保全死亡，另有1名芬蘭女子失蹤。圖為日前阿富汗喀布爾銀行遭攻擊。（歐新社）

2017-05-21  16:29

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾（Kabul）又傳槍手攻擊事件，造成1名德國女子、1名阿富汗籍保全死亡，另有1名芬蘭籍女子失蹤，目前可能被綁架。

《BBC》報導指出，襲擊發生在當地時間週六深夜11點半，發生地點在由瑞典非政府組織「Operation Mercy」運作的一家旅館。

阿富汗內政部表示，目前除了確定1名德國女子死亡、1名阿富汗軍人被砍頭，尚有1名芬蘭女子下落不明。

該部發言人納吉布（Najib Danish）表示，旅館內所有人都是「Operation Mercy」的成員。目前該組織位於瑞典奧雷布羅（Orebro）的總部並未發表評論。

報導指出，該行動疑似為塔利班組織所為，最近幾年持續有外國人被綁架。英國政府也警告，西方人在阿富汗被綁架的威脅不斷提高，從2001年至今有100多人被綁架。

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