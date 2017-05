頒這種獎盃給過動兒 2名美國老師遭解職

獎盃上寫著「最可能上課不專心獎(Most Likely to Not Pay Attention)」。(圖擷自Fox 5)

2017-05-21 18:01

〔即時新聞/綜合報導〕通常獎盃是被拿來讚揚人的,不過美國2位老師卻利用頒獎盃的方式來諷刺一位有過動症的8年級女學生,事後遭到學校解職處分。

綜合報導指出,美國一位媽媽妮可(Nicole Edward)之前向媒體投訴,她的14歲女兒先天患有注意力不足過動症(ADHD)、就讀美國亞特蘭大紀念中學(Memorial Middle School)8年級。女兒在這個星期的「精神週」(Spirit Week)全校活動上獲得老師頒發的獎盃,但這個獎竟然是「最可能上課不專心獎(Most Likely to Not Pay Attention)」。

妮可知道女兒「獲獎」後相當生氣,認為這根本是貶損,甚至已經算是汙辱。她向當地洛克戴爾郡公立學區(RCPS)舉發這2名頒獎諷刺女兒的老師,控訴他們的行徑。RCPS學校人員之後發表聲明表示,2名老師已經被解職,再也不會回到紀念中學。

RCPS學校人員也表示,學校不會再次容忍汙辱人的事情、或者這樣敏感的行為發生。