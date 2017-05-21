頒這種獎盃給過動兒 2名美國老師遭解職

獎盃上寫著「最可能上課不專心獎（Most Likely to Not Pay Attention）」。（圖擷自Fox 5）

2017-05-21 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕通常獎盃是被拿來讚揚人的，不過美國2位老師卻利用頒獎盃的方式來諷刺一位有過動症的8年級女學生，事後遭到學校解職處分。

綜合報導指出，美國一位媽媽妮可（Nicole Edward）之前向媒體投訴，她的14歲女兒先天患有注意力不足過動症（ADHD）、就讀美國亞特蘭大紀念中學（Memorial Middle School）8年級。女兒在這個星期的「精神週」（Spirit Week）全校活動上獲得老師頒發的獎盃，但這個獎竟然是「最可能上課不專心獎（Most Likely to Not Pay Attention）」。

妮可知道女兒「獲獎」後相當生氣，認為這根本是貶損，甚至已經算是汙辱。她向當地洛克戴爾郡公立學區（RCPS）舉發這2名頒獎諷刺女兒的老師，控訴他們的行徑。RCPS學校人員之後發表聲明表示，2名老師已經被解職，再也不會回到紀念中學。

RCPS學校人員也表示，學校不會再次容忍汙辱人的事情、或者這樣敏感的行為發生。