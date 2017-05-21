心理專家：川普精神狀態「威脅世界存亡」

2017-05-21 15:41

〔編譯陳正健／綜合報導〕心理學界不斷批評美國總統川普的適任性！美國頂尖心理醫生津納（John Zinner）發出警告，川普的心理狀態對世界的存亡構成威脅，因為他可在任何時間、基於任何理由透過權力發射核彈。

津納是美國喬治華盛頓大學（GWU）教授，他告訴英國《太陽報》，自己有義務針對川普的適任性向社會作出警告。

他指出，川普沒有罪惡感，他的「內在憤怒」令所有人受到傷害。川普受苦於自尊問題，缺乏安全感的自尊，同時也自認偉大，對於自身的形象感到矛盾。

津納強調，川普對於他人的輕蔑極度敏感，無法接受批評，所以指責別人、怪罪下屬。他其餘的反應就是憤怒。

無獨有偶，《紐約時報》今年2月也公布了35名心理專業人士的連署，他們一致認為，川普不適合擔任總統，因為他缺乏同理心，無法包容異己。

不過，津納和上述人士的發言，違反了心理學術界的「金水法則」（Goldwater Rule），亦即「在沒有直接對病人進行診斷，及未獲得病人本人或其法定監護人允許的情況下，職業心理醫師不能對病人的情況發表專業評論。」