習近平2022後再掌權？經濟學人：機會不大
2017-05-21 15:53
習近平想打破中國領導人的10年任期不成文規定，但外媒認為不容易。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平有意打破領導人10年任期慣例，不過《經濟學人》（The Economist）分析，習在2022年後想繼續掌權的機會不大！
《經濟學人》報導，文中以天鵝形容習近平，認為他滑過的水面看起來風平浪靜，但水下卻是黑暗、問題叢生。其中提到習近平力推一帶一路，許多項目看起來令人質疑。
報導指出，習近平剩下的任期，將把目標放在5年一度的第19屆中共代表大會上，他在2012年上任，但現任的350名代表並非由他選出，而是由前任所選。
文中強調，習近平欲打破中國領導人10年任期的不成文規定，以便在2022年後繼續掌權，不過專家並不看好，認為他無法打破中國長期以來的集體領導模式。報導也提到，習近平未來幾個月內最重要工作是在新一屆中央政治局常委中安插繼任者，目前7名常委中，有5人面臨退休年限。
習近平政權面臨諸多挑戰，因此他加強對維權律師打壓，其他跡象也顯示反腐運動會更激烈，甚至會針對個人，例如中國今年1月在香港帶走富豪蕭建華，最近也下重手回擊頻頻爆料的郭文貴。
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