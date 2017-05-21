薩德系統好夯！ 沙烏地阿拉伯也要部署了

川普出訪第一站為沙烏地阿拉伯。（法新社）

2017-05-21 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕在韓國引發諸多爭議的薩德反導彈系統（THAAD），沙烏地阿拉伯也要部署了！美國國務院聲明指出，沙國將從美國購得薩德系統，以保護自己和該區免於導彈和其他攻擊。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，美國國務院當地時間20日表示，華府和沙國利雅德政府（Riyadh）達成協議，美國將提供沙國愛國者（Patriot）和薩德系統，以提高美國在該區盟友的防禦能力。

報導表示，美國總統川普20日抵達利雅德，訪問期間達成協議，美國將提供價值1100億（約台幣3.3兆）美元的武器，售賣清單包括飛艇、坦克、火炮、反迫擊炮雷達、裝甲步兵車、直升機；海軍武器包括艦船、直升機、巡邏艇等相關武器系統。

此外，美國也將幫助沙國空軍進行現代化，向其提供運輸和情報飛機，輕型攻擊機等。