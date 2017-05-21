| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職Live》陳鏞基陽春砲 獅隊一棒追平兄弟 射箭混雙魏均珩與譚雅婷 射下南韓奧運金牌組合奪金
 首頁 > 國際

失散多年的兄弟？ 非洲導遊長相激似歐巴馬

2017-05-21  14:15

〔即時新聞／綜合報導〕非洲維德角一名43歲男子奧利維拉（Jose Oliveira）因為長的太像美國前總統歐巴馬（Barack Obama），每天至少有15人想要和他合照，而最常被問到的一句話，就是「你是歐巴馬的弟弟嗎？」。

綜合外媒報導，奧利維拉本身是一名導遊，原本就常跟陌生人互動，因此他不介意被人說他像歐巴馬，他表示，「歐巴馬是個好人，說我長的像他並不會不好，更何況這也對我的生意有幫助」。奧利維拉也說自從歐巴馬當選美國總統後，親朋好友常常虧他是「奧巴馬先生」，而每當遇到新旅客，他們的反應都是「老天！你和歐巴馬長得一模一樣！」。

奧利維拉說，他從沒模仿過歐巴馬，但如果被邀請模仿歐巴馬，只要工作正當又能賺錢，他會考慮試試看。

廣告
  • 非洲維德角一名男子奧利維拉（右）長的超像美國前總統歐巴馬（左），每天都會被人問「你是歐巴馬的弟弟嗎？」。（合成圖，右圖擷自《thescottishsun》）

    非洲維德角一名男子奧利維拉（右）長的超像美國前總統歐巴馬（左），每天都會被人問「你是歐巴馬的弟弟嗎？」。（合成圖，右圖擷自《thescottishsun》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 導遊 歐巴馬 總統 美國 非洲
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽冷菜✧文昌油雞
巧克力香蕉太陽塔
端午必吃✧廣東粽
芒果品種怎麼分辨？
轉寄

標題：失散多年的兄弟？ 非洲導遊長相激似歐巴馬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月21日‧星期日‧丁酉年四月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.