失散多年的兄弟？ 非洲導遊長相激似歐巴馬

2017-05-21 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕非洲維德角一名43歲男子奧利維拉（Jose Oliveira）因為長的太像美國前總統歐巴馬（Barack Obama），每天至少有15人想要和他合照，而最常被問到的一句話，就是「你是歐巴馬的弟弟嗎？」。

綜合外媒報導，奧利維拉本身是一名導遊，原本就常跟陌生人互動，因此他不介意被人說他像歐巴馬，他表示，「歐巴馬是個好人，說我長的像他並不會不好，更何況這也對我的生意有幫助」。奧利維拉也說自從歐巴馬當選美國總統後，親朋好友常常虧他是「奧巴馬先生」，而每當遇到新旅客，他們的反應都是「老天！你和歐巴馬長得一模一樣！」。

奧利維拉說，他從沒模仿過歐巴馬，但如果被邀請模仿歐巴馬，只要工作正當又能賺錢，他會考慮試試看。