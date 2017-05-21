金正恩：北韓已成「亞洲火箭霸主」
2017-05-21 12:39
金正恩稱北韓已成為「東方核強國」及「亞洲火箭霸主」（圖擷取自北韓勞動新聞）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓14日成功試射「火星12型」（Hwasong-12）中長程飛彈，高度達到2111.5公里、飛行距離787公里，飛行約30分鐘後落入日本海。北韓領導人金正恩表示，北韓現時已經成為「東方核強國」及「亞洲火箭霸主」。
據《朝鮮中央通訊社》報導，金正恩20日與「火星12型」飛彈的設計者合影，稱北韓已成為「東方核強國」及「亞洲火箭霸主」。
金正恩表示，火箭的研究人員將更多開發和生產強有力的主體武器和高端武器裝備，將北韓鞏固為任何敵人都不敢侵犯的社會主義堡壘。
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