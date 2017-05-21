| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鄔惟喬亞青少摘金 締造台灣競走史新頁
 首頁 > 國際

義大利火山沉寂近500年 專家警告有異常變化恐噴發

火山噴發形成的煙霧和灰燼將會影響到附近居民。（圖取自NAPOLITODAY網站）

2017-05-21  11:00

〔即時新聞／綜合報導〕義大利的「坎皮佛萊格瑞」（Campi Flegrei）火山，上一次噴發是5個世紀前，最近火山口岩石有異常變化，科學家警告，未來很有可能噴發，呼籲義大利做好準備，否則高達36萬居民恐受到影響。

當地媒體報導，坎皮佛萊格瑞火山在1538年曾經噴發過一次，不過那次之後，它就沒有再噴發過，但最近科學家發現坎皮佛萊格瑞的火山口岩石變形，可以推測目前的時間點很接近噴發的狀態。

倫敦大學學院災害中心的主任指出，研究坎皮佛萊格瑞後可以發現附近的地面裂縫移動頻繁，這種過多的活動也會增加噴發的可能，當火山噴發，形成的煙霧和灰燼將會影響到附近居民，最好提早為此做準備。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 噴發 火山 義大利
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽冷菜✧文昌油雞
巧克力香蕉太陽塔
端午必吃✧廣東粽
芒果品種怎麼分辨？
轉寄

標題：義大利火山沉寂近500年 專家警告有異常變化恐噴發


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月21日‧星期日‧丁酉年四月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.