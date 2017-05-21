義大利火山沉寂近500年 專家警告有異常變化恐噴發

火山噴發形成的煙霧和灰燼將會影響到附近居民。（圖取自NAPOLITODAY網站）

2017-05-21 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕義大利的「坎皮佛萊格瑞」（Campi Flegrei）火山，上一次噴發是5個世紀前，最近火山口岩石有異常變化，科學家警告，未來很有可能噴發，呼籲義大利做好準備，否則高達36萬居民恐受到影響。

當地媒體報導，坎皮佛萊格瑞火山在1538年曾經噴發過一次，不過那次之後，它就沒有再噴發過，但最近科學家發現坎皮佛萊格瑞的火山口岩石變形，可以推測目前的時間點很接近噴發的狀態。

倫敦大學學院災害中心的主任指出，研究坎皮佛萊格瑞後可以發現附近的地面裂縫移動頻繁，這種過多的活動也會增加噴發的可能，當火山噴發，形成的煙霧和灰燼將會影響到附近居民，最好提早為此做準備。