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7年之癢太慢了！強國大城市逾4成5年就結束婚姻

2017-05-21  10:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國人的婚姻賞味期越來越短，7年之癢幾乎都成了歷史名詞，根據一項調查結果，中國一線城市有高達41%的人在婚後1到5年間就結束婚姻。

綜合媒體報導，中國網路交友平《世紀佳緣》近日發布一項統計數字，是以它擁有的1.7億會員註冊資料及相關問卷進行調查，結果顯示，單身分布最多的5城市是北京、廣東、四川、上海、山東等，而其中的一線城市更是單身集中區。

而其問卷結果，有高達41%是在婚後1到5年間就結束婚姻，離婚後，除非有特定事，半數以上的人通常不會跟前任主動聯繫。

離婚的原因調查，男性認為，感情變淡、生活習慣不合、長期吵架等是主因；女性則認為，對方缺乏責任感、婚內出軌、對方有不良生活習慣等；而有18%女性表示因家暴而離婚，包括身體暴力及態度上的「冷暴力」。

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  • 中國一級城市逾4成人5年就束婚姻。圖為北京街頭獨自行走的女人。（法新社）

    中國一級城市逾4成人5年就束婚姻。圖為北京街頭獨自行走的女人。（法新社）

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