「中國官員何時說真話？」 澳名校考題引爭端

問題6：有俗語說，在中國，政府官員只有在＿＿＿＿的時候才會說真話：正確答案：d.當他們喝醉或漫不經心時。（圖擷取自環球時報）

2017-05-21 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一間知名大學的考題引發爭議，試題中「中國官員何時才會說真話？」正確解答是「喝醉或漫不經心的時候」。引起當地中國留學生抗議，中國駐墨爾本總領事館也要求校方調查此事件。

據中國《環球時報》報導，澳洲墨爾本知名學府蒙納許大學（Monash University）的人力資源課一次小測驗，試題刊登在該學校的網站上，共有10道題目，一半都與中國有關。

報導提到，其中有一道題目最具爭議，「俗話說，中國政府官員只有在喝醉時才說真話」，源自一本被澳洲高等學府廣泛使用的教科書，教材來自香港《南華早報》2003年的文章，文中講述了深圳對於1432名國家幹部的調查，發現他們大多數時候都不能告訴同事和群眾真相，害怕說出真話會冒犯更高級別的領導幹部，斷送自己的政治生涯。

另外一題也引發討論，「在中國，現代化、引進新技術以及工業改革的主要障礙是什麼？」正確答案則是「缺乏有技能的工人，特別是管理者」。一名中國學生看過考題後表示，「我對我的祖國有了一種前所未有的陌生感。」

蒙納許大學是澳洲頂尖學府，澳洲常春藤名校聯盟「八大名校」之一，在世界大學排名前100。

蒙納許大學在19日回應，試題中一些問題令人不滿，也不代表校方的觀點，會立即撤回這個測試，並已讓出題老師停止工作。蒙納許大學商學院院長柯爾尼（Colm Kearney）表示，對發生這種情況表示毫無保留的道歉。

有中國網友表示，「答案很貼切啊，沒啥毛病啊」、「什麼辱華，調侃中國官員不行了？」、「這怎麼算辱華？不是很正常的嘛？」、「以為學好英語就可以了解外面，結果學好了英語真正了解的是我國」、「不要什麼都扯上辱華，華是中華，中國，不是這群豬能代表的」等。

問題10：在中國，現代化、引進新技術以及工業改革的主要障礙是什麼？正確答案：d.缺乏有技能的工人，特別是管理者。（圖擷取自環球時報）