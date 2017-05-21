二次大戰美軍「飛虎隊」 中國撈到飛機殘骸
2017-05-21 09:27
以鯊魚牙塗裝在機首的飛虎隊P-40戰鬥機模型。（圖擷取自網路維基百科）
〔即時新聞／綜合報導〕台海兩岸搶奪「對日抗戰」話語權，交鋒還蠻激烈，而近日，中國在四川省眉山市青神縣撈到飛機殘骸，經過初步鑑定，這些殘骸可能1945年二次大戰期間，美軍飛虎隊的軍用飛機。
綜合媒體報導，青神縣一位村民在岷江東岸河灘捕魚時，無意撈到幾片金屬片，就以廢鐵賣掉，但事後，當地文物保護管理所找到金屬片，長約1公尺、寬約0.6公尺，並有鉚釘結構連接，還有電線等，明顯還有燒毀痕跡，呈現擠壓變形的情況。
初定鑑定，這殘骸很可能是抗戰時期援助中華民國的美軍「飛虎隊」軍用飛機。「飛虎隊」正式名稱為「中華民國空軍美籍志願大隊（AVG）」，二次世界大戰期間在中國、緬甸等地對抗日本。
針對這個飛機殘骸的出現，已有媒體預測，中國可能趁機再搶占「對日抗戰」話語權。
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