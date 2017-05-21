洛杉磯國際機場意外 客機撞卡車6傷

洛杉磯國際機場發生一起民航機撞卡車意外，事件造成貨車翻覆，車上6人受傷，但皆無生命危險。（圖擷取自推特）

2017-05-21 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕洛杉磯國際機場發生一起民航機撞卡車意外，事件造成貨車翻覆，車上6人受傷，但皆無生命危險。

據《洛杉磯時報》報導，洛杉磯消防局表示，一架客機在當地時間下午2時30分左右，飛機在滑行時，機翼撞上卡車，造成車輛翻覆，車上共8人有6人受傷，並無生命危險。

飛機是來自墨西哥城的墨西哥航空（Aeromexico）的642班機，機上載有146人，並無人員受傷。