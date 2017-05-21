台灣奶茶太熱門？ 中國人買飲料變打架
2017-05-21 09:05
民眾排隊引起糾紛，3名女子上演全武行。（圖擷取自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇南通海一間台灣奶茶店外，因為民眾排隊引起糾紛，3名女子上演全武行。有網友表示，「這樣都能打起來，可見插隊的多不要臉了」、「女人何苦為難女人」。
綜合媒體報導，當時3名女子在台灣50嵐關係企業「1點點」購買飲料，因為在排隊時發生口角，3人開始互相拉扯纏鬥，從店內打到店外，店員及時勸架，避免事態惡化，但有目擊者將影片放到網路上後，引起網友關注。
一名當事者網路上表示，她本來就排在前面，因為上前去看了價目表，回來後就被人說是插隊的，再加上旁邊女子撞了她並且先動手，所以她才還手。「放p（屁），我排在前面，然後我看價目表再回去，才走兩步路再回去也算插隊？那個肥婆一直撞我，我回撞了一下，她就動手了，我能不動手嗎？」
有中國網友表示，「本來看了『聯合國人民素質排行，中國排名倒數第二』以為是假新聞，看了這條新聞，我覺得我高估天朝『人民』了」、「突然覺得她們的老公真可憐」、「奶茶有風險，多遠離一點點」等。
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