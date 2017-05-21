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上廁所誤開逃生門 從「懸崖」墜落死亡

南韓一名男子在2樓尋找廁所時，誤將通往外面的緊急逃生門打開，直接從3公尺墜下身亡。。（圖擷取自韓國先驅報）

2017-05-21  07:21

〔即時新聞／綜合報導〕南韓在本月初發生一起離奇的死亡案件，一名男子在2樓尋找廁所時，誤將通往外面的緊急逃生門打開，直接從3公尺墜下身亡。

據《韓國先驅報》（The Korea Herald）報導，南韓江原道春川市一名58歲金姓男子，誤將緊急逃生門當座廁所入口，失足墜樓死亡。死者妻子表示，如果逃生門外有欄杆或陽台，她的丈夫不至於會死，「政府怎能認可此種建築的安全性。」

此種類似事件不是在南韓第一次發生，2015年有2人從4樓緊急出口墜下，造成1死、1重傷；2017年6月一名22歲女子，誤將逃出門打開後，從3.8公尺墜落到地面。

根據南韓現行的法律，如果將緊急逃生門上鎖，將被處以最高300萬韓元罰款（約新台幣8萬元），但並無強制要求逃生門外加設護欄或樓梯。首爾大學教授李永柱（Lee Young-ju，音譯）表示，這種緊急出口和「懸崖」沒什麼不同，政府應該要做出相關的修正，確保民眾能有適當逃生出口。

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