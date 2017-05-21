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遭CIA內奸出賣 美多名線民在中國被殺

《紐約時報》引述美國匿名官員陳述，懷疑CIA有內奸，造成大批線民在中國遇害。（美聯社檔案照）

2017-05-21  06:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）在中國的情報網，於2010至2012年遭有系統地瓦解，甚至大批線民失蹤或遭殺害。外媒報導，美國當局調查，懷疑CIA可能有內奸，或CIA與線民連絡方式遭中方破解，導致線民在中國遇害。

《紐約時報》引述美國官員報導，聯邦調查局（FBI）已和CIA展開聯手調查，中國在2年內殺害或囚禁18至20個CIA的線民，規模為近數十年之最，目前無法確定線民身份曝光的真正原因。

但美國當局清查美國駐北京大使館所有僱員後，懷疑一名前CIA特工最可疑，該員曾負責管理監視中國的部門，離開CIA後，決定與家人留在亞洲，並且轉行經商，但目前缺乏足夠證據證明該員是內奸。

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  • 《紐約時報》引述美國匿名官員陳述，懷疑CIA有內奸，造成大批線民在中國遇害。示意圖。（取自《紐約每日新聞》）

    《紐約時報》引述美國匿名官員陳述，懷疑CIA有內奸，造成大批線民在中國遇害。示意圖。（取自《紐約每日新聞》）

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